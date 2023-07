Se conocieron en las últimas horas un novedades sobre la salud de Silvina Luna, quien sigue internada en estado crítico tras empeorar el cuadro de insuficiencia renal que padece.

Las noticias no son buenas atento que, según compartió el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, la modelo sigue internada con respirador, muy débil, no está consciente y padece ciertas secuelas de esta prolongada internación.

“Silvina sigue con un estado de salud crítico, no puede respirar por sus propios medios, no tiene fuerza su cuerpo, no tienen fuerza sus pulmones, por eso está conectada al respirador”, dijo de Brito al leer el reporte médico.

“Me explicaban los especialistas que el respirador y la intubación tiene un lapso, que son los 14 días, por eso hubo una extubación la semana pasada”, agregó

Al respecto, detalló, citando el reporte médico de los profesionales, que ahora evalúan realizarle una traqueotomía.

“Están viendo hacer finalmente la traqueotomía”, expresó.

También detalló que los facultativos dieron cuenta de que “hay cierto grado de encefalopatía, que es cualquier trastorno, daño o enfermedad cerebral y esto es producto de la infección”. También dijo que “también presenta una polineuropatía”.

“Es complicado el cuadro”, dijo de Brito en el programa de espectáculos que viene siguiendo de cerca el estado de salud de Silvina Luna, quien se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires en estado crítico.