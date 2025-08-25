Las acusaciones de la causa que lleva adelante el juez federal Sebastián Cassanello incluyen a Karina Milei (secretaria general de la Presidencia) y al asesor Eduardo “Lule” Menem.

Los audios han encendido una crisis política en plena campaña electoral de medio término.

Los registros revelan un supuesto esquema en el que empresas proveedoras de medicamentos pagaban un 8% de comisiones, de las cuales Karina Milei y Menem recibirían hasta 3%, un equivalente a entre USD 500.000 y USD 800.000 mensuales.

En los audios, Spagnuolo asegura haber advertido al presidente sobre estas irregularidades, expresando: “Javier, sabés que están choreando, que tu hermana está choreando”.

En este sentido, las especulaciones del gobierno nacional se refieren a una conspiración kirchnerista y a Victoria Villarruel. Apuntaron a que la vicepresidenta presentó a Spagnuolo con el mandatario argentino.

Las fotos de la red social X confirman que Spagnuolo era cercano a José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la coalición Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Una de las tantas fotografías publicadas en las redes sociales certifica que, en febrero de 2021, con la apertura de restricciones sanitarias en medio de la pandemia, viajaron a Villa Carlos Paz y disfrutaron de la tirolesa.

En la imagen aparecen los hermanos Milei, Karina y Javier, junto a José Luis Espert, Nahuel Sotelo y Diego Spagnuolo.