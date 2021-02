Una joven de 25 años fue acosada en barrio Nueva Córdoba por un hombre mayor y despertó una catarata de mensajes de otras víctimas que sufrieron la misma práctica en esa zona.

Según explicó la mujer, el hombre le preguntó por una dirección inexistente desde un auto Chrevrolet Cruce Blanco para después masturbarse.

Una joven denunció que fue acosada en Nueva Córdoba

"Me acerco porque me hablaba muy bajito y no alcancé a entenderlo. Me preguntaba por Balcarce y Perú, y me decía que lo tenía anotado en un papel en su regazo", comentó la joven que fue acosada en Ituzaingo al 1070.

Después de publicar en Twitter lo que sufrió, comenzaron a multiplicarse los mensajes de otras mujeres que había padecido la misma situación con el mismo hombre canoso de entre 50 y 60 años.

"Mi objetivo era alertar a chicas que anden solas caminando. Pero no para que no salgan, el espacio público es un derecho que tenemos adquirido las mujeres, sino para que estén alerta", dijo la joven.