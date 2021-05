Le robaron nueve anillos de oro mientras estaba internada por Covid

Laura es hija de la Escribana de Deán Funes, Laura Taborda, que falleció de coronavirus el 23 de abril en un nosocomio privado de Córdoba Capital.

En una entrevista a Crónica Matinal de Canal 10, la joven denunció que en las horas que su mamá estuvo internada en el hospital Romagosa de Deán Funes le robaron nueve anillos de oro.

Su madre ingresó a la guardia del hospital el pasado 12 de abril y permaneció internada unas horas.

Por el agravamiento de su estado de salud fue trasladada de urgencia a Córdoba capital.

En ese momento, la familia recibió las pertenencias de la paciente en un bolso. Por la desesperación no revisaron qué había allí dentro.

“Una de las enfermeras me informa que la enfermera de terapia intermedia le había retirado los nueve anillos de oro y los había puesto en un guante de látex. Dijo que los había guardado en el bolsillo de un bolso que le había preparado a mi mamá para su traslado a Córdoba. Cuando reviso el bolso, ni siquiera estaba la ropa que ella tuvo puesta”, resumió

Ya en Córdoba se percataron que faltaba ropa y las alhajas, de valor económico y sentimental.

"Para nosotros es el cintillo del casamiento de mi abuela, es la alianza de mi bisabuela, las iniciales de mi mamá que fue un regalo nuestro (por sus hijos)", lamentó Laura.

"Sólo me interesa que me devuelvan las cosas de mi mamá. Tengo dos sobrinos que no se pudieron despedir de mi mamá y quisieran tener un recuerdo de ella", concluyó.

Con el apoyo de su familia, Laura inició una búsqueda personal de los elementos y radicó una denuncia penal en la Unidad Judicial de local que hasta el momento no tiene resultados positivos.

Desde la Departamental Ischilín informaron que se realizaron varios allanamientos judiciales que arrojaron resultados negativos.