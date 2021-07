Un taxista fue apuñalado el jueves a la mañana en la ciudad de Córdoba después de buscar a un joven en la avenida Santa Ana al 4000.

"La persona sube y me dice que tenemos que ir buscar unas cosas a una cuadra y media, de esa cuadrita y media me metió a un lugar sin salida dónde me rompió el plástico y me tiro una puñalada", comentó el chofer.

En diálogo con Canal 10 el taxista recordó que el ladrón intentó apuñalarlo en la cara pero que él logró poner el brazo para cubrirse.

"Estaba confiado porque era un viaje de central, nunca me había pasado", afirmó el hombre que logró huir del auto después de forcejear con asaltante.

Después de salir del vehículo y correr hasta Avenida Santa Ana, el hombre logró que otros taxistas lo ayudaran. En tanto que el ladrón se llevó 2 mil pesos y dejó abandonado el auto amarillo.