Iván Radicci y Pablo Ferrero volvieron este viernes a la cancha del club Bella Vista después de estar presos cerca de 20 días por el video dónde se los ve con las caras tapadas y blandiendo un arma y balas.

Ambos jóvenes manifestaron su arrepentimiento ante la cámara de Canal 10 y aseguraron que se trato de una "broma interna" con un jugador de otro club.

"Fue una broma que era dirigida para nuestro amigo 'Potro' que juega en Los Andes. En ningún momento amenazamos a ningún club", dijo Ferrero. Sin embargo admitió: "somos conscientes que hicimos un video sin pensarlo, sin darnos cuenta de la dimensión que ha tomado".

"Nos merecemos otra oportunidad porque estamos acá dando la cara", agregó Radicci para pedirle a la Liga Cordobesa que los deje volver a ser parte del plantel.

El fiscal José Mana imputó a los dos jugadores de Bella Vista por coacción y tenencia de arma de fuego.

Algunas de las incógnitas que se mantienen en torno a la investigación son el arma que se muestra en la filmación, que todavía no fue hallada, y la posible identificación de la persona que filmó el video.

"En principio no hay arma, no hay tercero y no sabemos quien hizo el video", aseguró uno de los abogados defensores.