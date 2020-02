Este viernes, en el centro de la ciudad de Mendoza, se dio un feroz enfrentamiento entre sindicalistas. La pelea dejó un saldo de varios heridos y detenidos que pertenecen al Sindicato de Vigiladores Privados de la provincia de Córdoba.

Según el medio local Los Andes, este enfrentamiento se prolongó durante varios minutos e incluyó golpes con las sillas de un café de la zona. La riña fue entre los cordobeses antes mencionados y representantes sindicales mendocinos.

La policía de Mendoza demoró al colectivo que trasladaba a los de Córdoba y se detuvo a al menos quince personas, las cuales fueron sometidas a una requisa.

Ariel Edgechman, delegado por Mendoza de UPSRA (Unión profesional de Seguridad de la República Argentina) expresó en diálogo con Los Andes: "Nuestro gremio está intervenido hace cuatro años y hay pseudo gremios y gremios de otros lados que quieren aprovechar esta situación".

"Este gremio que es de Córdoba hizo una convocatoria ayer pero no fue nadie. Parece que no les gustó y para no quedar mal convocó a gente de Córdoba, de su gremio, para una reunión. Yo estaba es España y Colón tomando un café con mi hijo de 10 años y los mandaron a golpearme", concluyó.