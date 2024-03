Un piloto de Aerolíneas Argentinas vivió una extraña experiencia en vuelo cuando, realizando la ruta Buenos Aires - Neuquén observó una serie de luces extrañas que se movían por encima de la altura en la que volaba.

El fenómeno causó sorpresa en el piloto de la tripulación, que realizó la consulta inmediata a la torre de control del Aeropuerto Presidente Perón, donde se dirigía para aterrizar. Desde torre de control descartaron la existencia de otra aeronave en la zona, aunque ofrecieron la posibilidad preventiva de cambiar la ruta.

El vuelo era el AR1652, que partió el último lunes a las 20:30 desde Buenos Aires hacia la ciudad de Neuquén. Antes de llegar a su destino, cerca de las 22:30 y ya en cielo de Neuquén, atravesó esta llamativa situación. Y, aunque el piloto evitó entrar en pánico, nunca pudo explicarse lo que vio.

El diálogo con la torre de control

En las últimas horas se conoció la grabación del diálogo que mantuvo el comandante con una de las integrantes de la torre de control.

"Le hago una consulta, señorita, En el radial 090 de Neuquén, diría que a nivel 4-5-0, nivel 5-0-0, ¿ustedes ven algunas luces que se están moviendo todo el tiempo? Parece que fueran dos tránsitos, son como cuatro luces que están en movimiento, pero están altos", consultó.

"No, señor, desde mi posición no estoy visualizando nada y no tengo tránsito reportado en la zona", le respondió la mujer, descartando que lo visto pueda ser otra aeronave.

Sin embargo, pese a esa explicación, el piloto admitió que lo que veía estaba mucho más arriba de la altura habitual de vuelo. “Está mucho más arriba que el nivel de vuelo que veníamos nosotros. Nosotros venimos con 3-8-0 y eso estaría por lo menos a 5-0- 0 para arriba", afirmó, dando otras precisiones sobre la posición de las luces.

Finalmente y ante la insistencia de la operadora del aeropuerto, que dijo no divisar el fenómeno, el piloto ratificó lo visto y concluyó con humor: "Tomé café nada más, te juro".