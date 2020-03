Informe Jorge Vasalo - AM580/Entre Nosotros Rebeca by cba24n.com.ar

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes tendrá que resolver entre el lunes y el martes la situación procesal de buena parte de los imputados, nueve en total, por la causa de las financieras ilegales de barrio Villa Belgrano.

El fiscal Gustavo Vidal Lascano rechazó eximir de prisión para el ex juez Miguel Ángel Azar y su esposa, la ex funcionaria de la AFIP María Isabel Valoni. Para Vidal Lascano, ambos deben quedar detenidos.

Por lo tanto, Sánchez Freytes deberá confirmar o no las detenciones de Martín Azar y Diego Sánchez, actualmente presos en Bouwer; de María Martínez y Melina Manelli, que están con prisión domiciliaria por tener hijos menores de cinco años; y si detiene o resuelve que permanezcan en libertad el ex camarista Azar y la ex funcionaria Valoni.

De no mediar imprevistos, a mediados de la próxima semana culminarán las declaraciones indagatorias.