Un hombre se llevó un susto el viernes por la noche cuando una rama de árbol se le cayó encima en la Plaza Colón.

En diálogo con Cadena 3 dijo que volvía a su casa después de comprar comida en un local de la zona.

"Recién salía de Mc Donalds y justo me había sentado para acomodar lo que había comprado en la mochila y me cayó el árbol encima. Me cortó el cuero cabelludo. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero fue un susto", afirmó.

La caída de la rama ocurrió sobre la calle Avellaneda lo cual hizo que el tránsito se viera afectado por algunas horas.