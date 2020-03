Después de más de 6 años, comenzó el juicio por la muerte de Soledad Correa. Tres policías y un camionero son los imputados por el hecho.

Los agentes están imputados de “homicidio culposo, lesiones graves culposas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" y el camionero, “lesiones graves culposas y homicidio culposo agravado”.

“Hasta que esto no termine, no voy a tener paz. No voy a permitir que nadie se mofe de la memoria de mi hija”, expresó Mercedes Murúa, madre de Soledad, a Buen Día Río Cuarto.

Durante el juicio, informó el medio Poster Central, los tres agentes de la Caminera reconocieron que debían cumplir con un número determinado de multas, que colocaron el control policial en un lugar ilegal (después de una curva y contracurva) y que tenían miedo de ser sancionados.

El caso

El domingo 5 de mayo de 2013, Soledad y su novio viajaban en moto desde Holmberg hacia Río Cuarto.

La pareja son detenidos en un control policial ubicado después de una curva y contracurva en la ruta 8. El suboficial inspector Orlando Bildoza y los cabos Cristian Giannini y Facundo Gómez estaban a cargo del control.

Al parar el vehículo, un camión cargado de maíz embiste a ambos, provocándole la muerte a Soledad y graves heridas a su pareja.