Luego de ser impedida de asumir a su banca de concejala el pasado jueves, cuando asumieron los nuevos integrantes del Concejo Deliberante de Córdoba, la edil Jessica Rovetto Yapur (Juntos Por el Cambio) contó a Radio Universidad las circunstancias que atraviesa luego de ser iniciada una investigación en su contra, por presunto maltrato hacia su bebé, que implicó además la entrega de su hijo (un bebé de seis meses y medio de edad) a una familia de acogida en el marco de este proceso.

La investigación comenzó a partir de una consulta médica, en la que los médicos alertaron sobre posible maltrato, y activaron los protocolos y estudios correspondientes, que implicaron la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo que terminó entregando al niño a una familia de acogida, como medida preventiva mientras se investigue lo ocurrido.

El relato de los hechos

Jessica Rovetto Yapur explicó que junto con su pareja decidieron concurrir al médico para iniciar una consulta luego de detectar que al pequeño se le manifestó una mancha en la palma de su mano, que les generó preocupación.

“Por indicación de la médica pediatra, concurrimos el 7 de agosto a la guardia de la Reina Fabiola por una mancha que le salió en la palma de la mano”, dijo, al aclarar que “no es que alguien nos haya denunciado o alguna situación extrema, sino que nosotros por preocupación fuimos a la clínica” .

Rovetto Yapur denuncia que desde un primer momento y pese a la dolencia que se manifestaba, al caso se lo tomó espontáneamente como un posible maltrato, por lo que la concejala dice sentirse “atacada” por la actitud de los facultativos.

“Desde el primer momento nos atacaron como si fuera un caso de presunto maltrato infantil, lo internaron y comenzaron a hacerle diversos estudios tendientes a ver si había alguna situación de maltrato; le hicieron radiografía completa, ecografía en la cabeza, el fondo de ojos, para evaluar el posible síndrome del niño sacudido y todos dieron negativo para maltrato”, explicó.

En ese marco, se quejó que pese a los resultados, los médicos hicieron la denuncia a la SENAF , “siendo que todavía restaban estudios para hacerle” luego que una hematóloga sugiera estudiar si no había una enfermedad hematológica que explique la aparición de la mancha, describió.

Allí Rovetto Yapur cuenta un particular episodio que se desató presuntamente durante la extracción de sangre, para esos otros estudios, a partir de los cuales, siempre según el relato de la concejala electa, su hijo terminó con moretones en ambos brazos.

“El queda todo moretoneado de ambos brazos, situación que no es normal”, alertó, y agregó: “Nadie debería quedar moretoneado cuando le sacan sangre, salvo que haya algún problema en la sangre, en la coagulación u otro”, insistió.

La mujer asegura que en la clínica no se hicieron cargo de esa situación, al tempo que aseguró que todo esto figura en la historia clínica de su hijo.

Es en este contexto que intervino la SENAF con medidas que cuestiona Rovetto Yapur. “La SENAF intervino de forma muy intempestiva, nos entrevistó una sola vez ahí en la clínica y a partir de ahí entrevistó a nuestra familia y decidió retirárnoslo”.

Explicó que su hijo fue puesto bajo la guarda rotativa de sus cuñadas a lo largo de 90 días que duró la primera medida preventiva del organismo provincial, tiempo en el cual sostiene que no hubo medidas restrictivas por lo que, a pesar de no poder vivir con su hijo, lo podía visitar.

En ese período, cuenta que llevó a su hijo para realizar estudios para intentar determinar si existe una posible enfermedad hematológica, algo que fue cuestionado por la SENAF al no haber sido informados esos estudios al organismo durante la medida restrictiva.

“Cuando tomaron conocimiento de esto, la SENAF cuestionó que por qué estábamos haciendo estudios sin autorización de ellos y nos lo sacó y lo llevó al hogar de acogimiento” , expresó.

Es así que su hijo dejó de estar en la órbita de sus familiares, mientras se indaga la circunstancia de un posible escenario de maltrato infantil.

Rovetto Yapur se mostró crítica con el modo en que actuaron desde la SENAF y no descartó que esto se trate de un “secuestro político” de su hijo. Habla de irregularidades, abuso de poder y amenazas durante las respuestas que sobre la situación con su hijo hacían ante el organismo, por lo que dijo que insistirán con el reclamo y pidió a la Justicia y a la SENAF que actúen de inmediato para que pueda volver a estar con su hijo.

Su pareja en una causa por narcotráfico

Mientras tanto, la propia concejala electa se refirió a los cuestionamientos que recibió durante la campaña electoral, cuando se lo señalaba a su pareja por estar involucrado en una causa judicial por narcotráfico.

“Mi pareja actualmente tiene una imputación por presunto narcotráfico en la Justicia Federal, pero no hay una sentencia firme, no está condenado, no está elevado a juicio y quiero recalcar que él es mecánico de profesión, trabajó toda su vida de eso, y trabajó un mes y medio en una concesionaria de Carlos Paz, y en esta concesionaria era aparentemente una fachada para esta banda de narcotráfico” , explicó.

“Él por tener llamadas, de tinte laboral, y todos los que tienen llamados con esa banda, los meten en la misma bolsa”, agregó.

Finalmente, explicó que su pareja no está detenida, aunque sí estuvo detenido durante el año 2020 en el marco de la misma investigación. “Lo acusan de una participación secundaria y no hay ninguna prueba que pese sobre él” , sentenció.

Finalmente, dijo seguir teniendo presiones políticas, al igual que en la campaña, para que no asuma su cargo como concejala de la ciudad de Córdoba y para que se retire del PRO, aunque dijo que insistirá en llegar a la banca a la que fue electa.

Incluso negó que haya incumplido con documentación para la asunción y denunció que ni siquiera fue convocada para el acto del pasado jueves, en el que finalmente no pudo asumir.