El inicio de obras de una nueva “cárcel de encausados” en Av. Cardeñosa al 2900, en barrio La France, y en cercanías del Hospital Materno Neonatal, había causado enorme malestar entre los vecinos, que temían que este nuevo espacio llevara más inseguridad a los barrios del sector y redundara en una caída en la valorización de los inmuebles del sector.

Se trataba de un Centro de Recepción de Procedimientos de Personas Aprehendidas que, con una inversión de $780 millones aportada por el Poder Ejecutivo y según impulsaba el Poder Judicial, ya se había empezado a construir en un predio aledaño a dicho nosocomio y a una escuela.

En ese marco y luego del rechazo expresado por los Vecinos Autoconvocados que se organizaron para expresar su malestar, ahora la Provincia evalúa ubicar este espacio en otro sector de la ciudad. Vecinos de barrios La France, Alto Verde, Los Boulevares, Las Magnolias y Zumarán fueron parte de este reclamo, que estaría dando sus frutos.

Así se desprende de lo señalado por el ministro de Justicia y Trabajo provincial, Julián López, quien, en diálogo con La Voz, dijo: “No hay licencia social, por eso la decisión es que no funcione en ese lugar este centro de recepción de procedimientos. No tiene sentido hacer una inversión millonaria de infraestructura en un lugar donde no se la quiere”.

En ese sentido, dijo que “se está trabajando en diferentes alternativas. El lugar potencialmente más factible es un terreno provincial, en barrio Müller, cerca de Circunvalación, con fácil acceso, algo que es fundamental por el tipo de actividad que tendrá”..

La noticia fue bienvenida por los vecinos que se movilizaron, aunque aseguran que todavía no recibieron la confirmación oficial de esta novedad. Así lo manifestó Edgardo Cangioli, presidente del Centro Vecinal de barrio Las Magnolias.

“Son muy positivas las versiones que hay, solamente en los medios. Nos hemos enterado pero tenemos el problema de que oficialmente los Vecinos Autoconvocados no han sido anoticiados. Necesitamos esa confirmación”, dijo Cangioli.

Aunque prudente, el dirigente vecinal celebró que se esté dando una oportunidad a dejar sin efecto las obras y a llevar el proyecto a otro lado.

“Eso iba a ser una mini cárcel que se instalaba en el sector”, dijo, al destacar que ello iba a llevar más inseguridad a la zona e iba a quitarle valor inmobiliario a las viviendas.

“Los hechos de inseguridad están en la zona y estando una oficina de esa calidad, se nos iban a aumentar y las viviendas se iban a desvalorizar totalmente en el sector”, concluyó, esperanzado con que la obra deje de edificarse en ese lugar.