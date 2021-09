Fue uno de los episodios más resonantes de 2020 en Sampacho y hoy llega a juicio en los Tribunales de Río Cuarto. Hay una mujer sentada en el banquillo, acusada de prenderle fuego a su suegra por un altercado familiar.

Con jurados populares hoy se realiza la primera audiencia para juzgar a Leonela Hidalgo, de 22 años de edad, en la Cámara Segunda del Crimen, que evaluará las pruebas y la eventual responsabilidad de la imputada como presunta autora del delito de homicidio calificado por ensañamiento en grado de tentativa.

En Noviembre de 2020, Sandra Carro tuvo que ser internada de urgencia por serias quemaduras en todo su cuerpo, que se habrían producidas tras haber sido rociada con alcohol, según consta en la causa.

Tras pasar varias semanas internadas, la mujer pudo recuperarse. “Estuve en las manos de Dios”, sinterizó en diálogo con Puntal, en la previa al inicio del proceso.

“Sufrí tanto y me costó muchísimo superarlo, me quemó el 35 por ciento del cuerpo y durante semanas no pude dormir, a las noches se me venía todo a la cabeza, intento sobrellevar todo del modo lo más tranquilo posible”, comentó.

Finalmente, la mujer expresó: “Gracias a Dios, estoy mucho mejor; secuelas físicas grandes no me han quedado, pero sigo con psicóloga por el estrés que significó este hecho”, relató.