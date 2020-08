Siete microscopios fueron robados del Departamento de Diagnóstico Genético del Centro Nacional de Genética que depende de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”.

Se trata de tres Leica DM 500, dos Olympus CX31y dos Zeiss primo star. Todos valuados en 15 mil dólares en total.

La directora de ese área, Roxana Cerretini, se dio con la noticia el pasado miércoles cuando acudió al establecimiento al que no iba desde el pasado 14 de agosto.

“Gracias a Dios no fui sola. Nos dio miedo cuando vimos que la reja de la ventana que está junto a la puerta de acceso del tercer piso estaba rota… Sacaron la ventana incluso. La policía nos dijo que por ahí entra un cuerpo. Entramos de a poquito, vimos que las computadoras estaban. Pensamos que tal vez había roto la reja y se había ido. Además acá, en estos pisos, gritás y no te oye nadie… Pero cuando entramos al laboratorio vimos que faltaban los microscopios. Me puse muy nerviosa. Fue una salvajada…”, señaló a Infobae.

Y dijo: “Esto fue un robo muy específico. A ese tipo de microscopios o los usamos nosotros en la parte de citogenética o los médicos de anatomía patológica. Son los dos campos posibles. Si lo publican en Mercado Libre, no sé si exigen papeles para saber si es robado o no es robado”.

"Son siete microscopios que tuvieron que pasar por las narices de la seguridad del hospital. No entendemos cómo pudieron llevarlos. Un microscopio, bueno, pueden meterlo en un bolso, capaz no lo revisaron… Pero siete. ¿Dónde los ponen? Salió en un auto. Lo que sabemos es que los autos que entran y salen del hospital son registrados con nombre y apellido. Ahí la seguridad falló muy groseramente”, concluyó.

El caso es investigado por la Fiscalía N° 23, a cargo del Dr. Marcelo Retes quien señaló: “Hay una obra en construcción que está haciendo el hospital, y estimamos que pudieron entrar y salir por ahí, porque no hubo violencia. Pedimos cámaras y rastros. Es un caso que recién empieza y también estamos atentos a ofrecimientos que se puedan hacer a través de Mercado Libre u otras plataformas de venta”.