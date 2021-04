El miércoles a la madrugada fue asaltado el merendero "La Tata", ubicado en calle Rawson al 1234 de barrio Villa Los Pinos. En el lugar alimentan todos los días a unos 230 niños que viven en esa zona vulnerable.

"Entre las 6.30 y las 7 mi hijo me llama y me avisa que me habían llevado el auto, y habían forzado las rejas. Estábamos durmiendo, no entiendo cómo dormí tanto que no escuché nada", indicó Daniel Ramos, dueño del merendero en declaraciones a Canal 10.

"Ví una mochila, pensé que era de mi hermano, y mi hermano también la vio y pensó que era mía. Se asomó a la ventana y vio que había luz y él se fue a trabajar. Y en ese momento, cuando él ha salido, han roto las rejas, han entrado", contó con angustia Ramos.

"Me llevaron la mercadería, me llevaron bolsas de pelotas de fútbol -nosotros tenemos una escuela de fútbol- y un dinero que estaba dentro de la billetera. Me llevaron toda la documentación, me llevaron un celular, un casco, hasta un pack de gaseosas de Coca Cola que tenía para dar" detalló el damnificado.

Además, les robaron el auto, que es el medio de transporte que utilizan para repartir las meriendas. "Lo usamos para buscar merienda, para buscar mercadería, donaciones, el auto es la pierna del merendero. Es un Ford K modelo 2000, patente DNT971, color gris plata", indicó Ramos.

"Siento mucha impotencia, uno lo hace de corazón a esto", dijo Claudia. "Ayer, decirles a los chicos que no tengo nada para darles porque nos han robado.. ellos mismos se sienten tristes, me dicen tata qué hacemos, cómo te podemos ayudar?" indicó

El matrimonio, a pesar del mal momento, agradece a los vecinos que les han acercado mercadería para que pueda seguir funcionando el merendero, y apelan a la solidaridad de la gente para seguir brindando un servicio tan esencial como es alimentar a los niños.

Para ayudar contactate al 3517052350