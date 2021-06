San Luis: tras una semana de búsqueda, marchan por la aparición de Guadalupe

Los padres de Guadalupe Lucero realizarán otra marcha este mediodía hacia terrazas del Portezuelo, donde funciona la casa de Gobierno de San Luis, para reclamar por la aparición con vida de su hija, sobre la que nada se sabe desde hace una semana.

Desesperados y disconformes con los tiempos de la investigación, Eric Lucero y Yamila Cialone dijeron que la movilización es “para pedir mayor celeridad en la búsqueda”.

A la vez, reclaman por el video de una despensa cercana al lugar donde desapareció su hija, en el que se vería que una mujer se lleva a Guadalupe de la mano, mientras la niña preguntaba por su mamá.

La familia denuncia que los investigadores mandaron a pedir esos videos recién este lunes, pero que las imágenes se perdieron porque se borran automáticamente al pasar una semana.

“La chica que tiene el negocio nos dice que se ve una mujer con una niña caminar, pero lamentablemente dura siete días la cámara y se borra y yo me pregunté porqué jamás me llamaron para fijarme si esa niña con esa mujer era mi hija, quién más que yo la reconoce”, cuestionó la mamá de Guadalupe. “Si una vecina dijo hay que creerle a esa vecina y constatar que eso sea verdad o no, no pueden estar descarnado así porque sí”, agregó Yamila.

La pista falsa y la desesperación:

Los padres de Guadalupe contaron hubo un llamado en la línea 134 que alertaba sobre la presencia de su hija en la manzana “R” del barrio. En la comunicación decían que la niña habría sido vista en una camioneta color gris, a la entrada del barrio 544 Viviendas, móviles y efectivos policiales se hicieron presentes en la zona, que rápidamente fue rodeada por vecinos del lugar. Pero todo resultó ser un "mal chiste", en medio de la desesperación de los padres de la pequeña.

“Por qué juegan con nosotros”, se preguntó Yamila, mientas que Erik sostuvo que "hoy día nos dimos cuenta que están jugando con los dos, y es una vergüenza, nos tiraron el dato a los dos y acá estamos luchando para encontrar a nuestra hija ”.

"Rastrillan campos y lugares alejados, cuando desde el primer momento pedimos allanamientos en estas casas que son las que rodean al lugar de donde se llevaron a mi hija", dijo la madre ante medios nacionales, que junto a los vecinos siguieron la pista falsa hasta llegar a la manzana “R” donde se suponía que estaba retenida Guadalupe.

“Salimos desesperados pensando que mi hija estaba en este sector para que nos dijeran que fue una broma”, dijo desalentada Yanina, y el papá afirmó que quería que se investigue “a esta persona que hizo el llamado”.