Un caño de Aguas Cordobesas se rompió en la mañana del viernes y destruyó una casa en barrio Bella Vista de la ciudad de Córdoba.

Por la mañana, el agua continuaba fluyendo mientras la empresa hacía reparaciones en el lugar, lo que provocó el anegamiento de la calle contigua.

Los vecinos relatan que anteriormente habían tenido el mismo problema con esa tubería y que las reparaciones se habían concretado hace diez días.

"La pared está a punto de caerse. Se me inundó todo, la pieza, la cocina. Me rompió una casa prefabricada que tengo. Mucho daño tuve. Y todavía no tengo respuesta de Aguas Cordobesas", indicó uno de los damnificados.

Además, denunciaron que el jueves se realizaron arreglos en la tubería, pero que la calidad de los trabajos fue dudosa.