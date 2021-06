La Cámara 2ª del Crimen de Córdoba condenó a dos hombres que secuestraron a una mujer a la que pretendieron obligarla a hacerles sexo oral sin preservativo y sin pagarle, según lo que habían convenido.

Se trata de Marcelo Alejandro Sarmiento y Kevin Emanuel Romero, quienes en la madrugada del 1 de junio de 2019 abordaron una trabajadora sexual (CSB) en la esquina de Rivadavia y Oncativo.

Apenas la mujer entró al auto les dijo que el servicio que querían (sexo oral a ambos) costaba 250 pesos por cada uno y que debían usar preservativo. La violencia comenzó cuando Sarmiento le indicó que sólo tenía 160 pesos y que no se colocaría el condón. CSB le dijo a su cliente que no haría el servicio si no era con protección y según el precio convenido.

En ese momento Sarmiento tomó a la mujer de los cabellos, la violentó e intentó por la fuerza que le practicara sexo oral. “CSB opuso tal resistencia, que impidió que el sujeto lograra su cometido -por circunstancias ajenas a su voluntad-” señala la acusación que continúa el relato: “Esto lo alteró de tal manera, que le indicó a Romero que arranque”.

Así las cosas Romero comenzó una alocada carrera en el vehículo, mientras “retenían a la mujer con la intención de menoscabar su integridad sexual”, mientras ella “gritaba ‘Pará, que me quiero bajar’, pero Romero aceleraba y la supuesta víctima seguía gritando en pedido de ayuda de la Policía”.

Mientras tanto, para que no se escucharan los gritos, Sarmiento le tapó la boca a la mujer y “le lanzó varios golpes de puño hacia el rostro”, que ella logró esquivar y frenar con sus manos.

Según la acusación, cuando llegaron a Salta y Sarmiento, un hombre que estaba en el lugar pretendió abrir la puerta derecha para salvar a la trabajadora sexual, pero no pudo porque la puerta estaba atada con alambre. Intentó entonces con la puerta del acompañante, pero Romero lo amenazó con un arma.

Momentos después, Romero volvió a acelerar el automóvil y dobló por avenida Sarmiento “de contramano”. En el lugar, había policías apostados para controles callejeros, uno de los cuales se acercó al auto y trató de frenarlos.

La mujer seguía gritando y forcejeando con Sarmiento que, al ver al policía, le dijo a Romero que frenara. En esas circunstancias, la mujer pudo bajar y mientras los uniformados controlaban al conductor, Sarmiento subió nuevamente al automóvil y se fugó.

La mujer denunció que además quisieron robarle y sufrió varias lesiones. Respecto de los atacantes, Romero quedó inmediatamente detenido y Sarmiento fue apresado poco después.

El juicio oral:

En el juicio quedó en claro que se trataba de un abuso sexual .La fiscal Laura Battistelli logró imponer que se trataba de un caso de violencia de género, lo que se vio reflejado en la sentencia y en los pedidos de las penas. Además, se consideró que obligar a hacer sexo oral es un abuso sexual “con acceso carnal”.

Romero y Sarmiento fueron procesados por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencias y por el uso de arma de fuego. Pero, además, a Sarmiento le correspondió el delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Por esto, a Sarmiento le dieron seis años de prisión, mientras que a Romero tres años y ocho meses. Ambos sufrieron el agravante de género.

