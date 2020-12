Un chofer y un médico del servicio de emergencias 107 fueron agredidos por una familia de Argüello Lourdes. El médico había intentado reanimar a una mujer sin éxito.

Oscar Moreno, delegado del 107, contó a Crónica Matinal que la familia de la fallecida se había acercado al puesto del 107 del CPC Argüello pidiendo ayuda porque la mujer se había descompensado.

El chofer y el médico solicitaron autorización al call center del servicio y se dirigieron al domicilio siguiendo a la familia.

Al llegar a la casa, el médico detectó que la mujer estaba sufriendo un paro cardíaco e intentó reanimarla. Sin embargo, ella falleció. Al comunicarle la noticia a la familia, los trabajadores fueron agredidos con golpes de puño hasta que dos policías lograron controlar la situación. Al menos uno de los familiares terminó detenido.

"Vamos a exigir a las autoridades a trabajar en conjunto para tener la mayor seguridad posible", afirmó Moreno.

Sin embargo, el delegado señaló que esto requiere de una "reflexión" ya que no es la primera agresión contra trabajadores de la salud.

"No puede ser que aquellos que soliciten ayuda se conviertan en agresores. No debe ser así. El chofer que ayer fue agredido no hace mucho estuvo internado en terapia intensiva por COVID-19", agregó.

Moreno añadió que ambos trabajadores están bien.