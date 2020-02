Gerardo Luis Gette, el único detenido por el crimen del médico ginecólogo Daniel Casermeiro, seguirá bajo arresto de forma preventiva por la acusación de homicidio calificado por alevosía.

Así lo dispuso el fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione, quien apunta la hipótesis de crimen por motivos económicos.

Radiocanal

Este viernes en conferencia de prensa el funcionario judicial se refirió a un arma que le habrían entregado a Gette antes de encontrar muerto a Casermeiro con un tiro en la nuca.

"Se consiguió el testimonio de una persona que habría facilitado el arma que podría haberse usado en este hecho y alimenta los fundamentos de la prisión preventiva y la calificación legal", dijo Alberione.

El fiscal también afirmó que se incorporó a la causa material fílmico sobre la ubicación de Gette al momento del crimen.

"El motivo de la muerte y del accionar de Gette habría sido una deuda, el dinero no estaba a la vista y porqué no se lo llevó el motivo no lo puedo decir", agregó en diálogo con la prensa, según informó La Voz de San Justo.

El 19 de diciembre pasado la familia del ginecólogo denunció su desaparición y una semana después un vecino dio aviso del hallazgo del cuerpo en un maizal ubicado en la localidad de Estación Luxardo, a pocos kilómetros de San Francisco.