Cerca de 110 estudiantes, en su mayoría jujeños, están varados en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba desde el viernes.

Afirman que el gobierno de Gerardo Morales les impide ingresar a su provincia y que no han tenido acompañamiento alguno ni respuestas desde la Casa de Jujuy, del Gobierno de Córdoba ni de la UNC, donde la mayoría estudia.

Los jóvenes aseguran que están autorizados a salir de la provincia tanto por las autoridades cordobesas como por las nacionales, pero que el gobierno jujeño no les dio una justificación, y ni siquiera respondió sus consultas.

El grupo ya pasó la noche del viernes y del sábado en la Terminal, y debió refugiarse en los colectivos por las bajas temperaturas.

Juventud del PTS -Córdoba- on Instagram: “Quieren volver a la provincia de #Jujuy , ya que no pueden costear sus estudios por el golpe que significó la crisis por el #coronavirus en…”

"Hay algunos chicos que vinieron desde el interior de Córdoba, y que ya han dejado todo en los alquileres, por lo que ya no tienen ningún ingreso, no tienen plata ni para comida, porque se suponía que teníamos que salir ayer (por el viernes) a las 6 de la tarde. Yo estoy en la misma situación, sin poder sustentar el tema de comida. Ni para pañales me alcanza", expresó Gisela, estudiante de Odontología y mamá de una nena de 3 meses.

Y agregó que no podían emprender viaje hacia el norte "porque necesitamos una autorización médica que nos dé la provincia de Córdoba. Que tampoco se pudo hacer porque no tienen la autorización desde Jujuy para que pasen los colectivos", explicó.