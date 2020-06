En la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza, un joven que estaba en un parque con sus dos perros fue multado con 5 mil pesos por andar sin barbijos y con el equipo de mate.

Estaba paseando con sus dos perros y, cuando estaba allí, se encontró con otro amigo con quien se quedó varios minutos conversando.

“Estaba en un parquecito y aparece otro perro. Levanto la mirada, nos miramos y me encuentro que era un amigo. Estuvimos bastante tiempo. En un momento aparece una inspectora con una policía, yo estaba fumando y me dice que no podía no tener barbijo, ni el kit de mate y que estaba quieto. No quise entrar en discusión«, contó el joven.

Fuente: Centediario.