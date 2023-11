El Colegio Santa Margarita de Cortona debió suspender sus actividades en el edificio en el que funciona, en barrio San Vicente, luego de sufrir durante la madrugada del lunes el robo del medidor de agua, lo que dejó al establecimiento sin suministro.

En ese marco, pudieron primeramente dar clases con las reservas de los tanques. Este martes los alumnos ya no concurrieron al establecimiento. Es que, mientas procedan a las reparaciones, la institución prometió actividades virtuales. Hay que recordar que cuando no hay suministro de agua y tampoco hay reservas disponibles, las escuelas no dictan clases en sus establecimientos.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que esa cartera provincial fue notificada por la institución de lo ocurrido. Aunque, reconocieron que como la escuela es de gestión privada, las medidas de contingencia son decididas por sus autoridades.

Desde el portal de noticias @vivirensanvicente se indicó primeramente que las clases fueron canceladas. No obstante, lo informado por la institución al Ministerio fue que hasta que se resolviera el inconveniente, se dictarán clases virtuales.

“Lo notificaron a DIPE. Según relataron, sufrieron e robo de medidor y dieron clases el lunes con los tanques de reserva”, indicaron las fuentes oficiales consultadas. De todos modos “informan que aún no consiguen los insumos y que por falta de agua dictan clases virtuales”, se agregó.

El mencionado sitio de noticias agregó a su vez el testimonio de una madre que, molesta, dijo: "No puede ser que sigan pasando estas cosas, nadie hace nada para controlarlo".

Desde el establecimiento confirmaron a Canal 10 que ya se están haciendo las reparaciones y que en lo que hace al nivel primario, primero, en las próximas horas recuperarían la presencialidad,