Tras ser acusado por la madre se sus dos hijas por no pagar la cuota alimentaria, el cantante Paula Londra nuevamente se ve envuelto en un escándalo respecto a su paternidad. Esta vez, una joven denunció que quedó embarazada de él y que su entorno la manipuló para abortar.

La denunciante se llama Lyna Bekkiche, es española y contó que conoció al argentino a través de su fotógrafo: "Estaban Paulo, sus amigos, su manager... Fue en octubre de 2019, en la semana de un concierto que dio en Madrid. Yo tuve intimidad con él la noche antes de irme", dijo en entrevista con Intrusos.

"Cuando me di cuenta de que no me venía la regla. Me preocupé. Nunca tuve ningún problema con eso, además yo tomaba las pastillas. Estaba con mi mejor amiga y le dije: ‘Oye, no me vino la regla’. Ahí me acordé y no pensé que estaría embarazada. Era como la última opción. Fui a hacerme el test y dio positivo", relató la joven.

Inmediatamente, Lyna buscó se comunicó con el cantante para darle la noticia: "Lo primero que me dijo fue que me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, ni cual era mi decisión, ni lo que yo quería. Le dije que ya habían pasado semanas y que me había imaginado el bebé. Yo había decidido tenerlo".

Luego, contó que Londra mandó a un amigo suyo para manipularla e incitarla a abortar: "Cuando lo presioné por el tema, empezó a decirme que debía ir a una clínica para revisarme. Y ahí me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso. Y yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho. Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre".

Y siguió: "Paulo y su amigo me decían que me podían ayudar con la música, que conocían a los de Warner Music por Big Ligas, que yo con un bebé no iba a poder ser cantante... Piero estuvo 10 días en Madrid, 24/7 conmigo. Me dijo que yo iba a arruinar la vida de Paulo, que yo estaba arruinando mi vida... Igual fui tonta por creerme cosas así y también abortar por eso, obvio. Fui inmadura en ese momento y me dejé manipular", lamentó la chica.

Sobre el final del crudo relato, Lyna contó que su madre habló con Piero y le pidió que la cuide en la intervención "pero al final él se fue. La operación fue el 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Salí como a las 12, 1 de la tarde. El aborto lo pagó Piero, aunque supongo que el dinero era de Paulo o del padre, no sé. Fuimos a comer a un restaurante y ahí me dijo: ‘Me tengo que ir ya a las 5 que Paulo me consiguió el vuelo’".

La joven española contó que intentó tomar acciones legales pero no encontraba los motivos exactos para realizar la denuncia ya que no hay un delito exacto, "es manipulación y daños y perjuicios, pero con mi edad, con lo que pasé más la repercusión social, laboral y personal que tuve, pues no quiero perder mi tiempo con mi juicio, dinero, energía... Es algo que no necesito. No sé si la gente se pone a analizar el comportamiento y la personalidad de Paulo, pero es una persona que cuando se la acusa de algo, simplemente va a desaparecer, no va a subir nada en las redes sociales, se va a hacer el silencioso, no va a salir de casa", concluyó.

Fuente: C5N.