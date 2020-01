Una médica forense denunció a un juez de La Plata por abuso sexual y lesiones, acompañó la presentación con un informe médico de los golpes y los chats de Whatsapp entre ambos después del hecho.

Virginia Creimer dijo en sede judicial que el magistrado Juan José De Olivera la besó, la manoseó, la golpeó e intentó empujarla para llevarla a su habitación.

Todo ocurrió hace una semana cuando la médica debió salir corriendo para asistir a su hijos porque se les había quedado el auto en la localidad de City Bell. En ese momento recibió un mensaje de Olivera, a quien conoce desde hace 15 años pero hace uno que retomaron el diálogo, ella le contó que debía esperar la grúa y él se ofreció a buscarla.

Pese a que no fue necesaria la ayuda, Crimer le escribió a Olivera que por la cortesía del ofrecimiento pasaría por su casa a "tomar unos mates".

Al llegar a la casa ubicada en el centro de La Plata, cerca de las 18, el juez la hizo pasar a la cocina. Según la declaración de la víctima hablaron de temas de trabajo hasta que Olivera se refirió a la separación con su mujer y las amantes que tuvo durante la relación.

“Se cruzó de piernas, empezó a sonreír, me dijo que él no me podía ofrecer una relación estable, lo que me pareció bizarro, y yo le expliqué que no buscaba una relación con él y que quería una pareja estable”, dijo la médica en su declaración judicial.

De acuerdo al relato de Crimer, Olivera se refirió a la forma en la que ella había ido vestida, con ropa deportiva. "Estás sentada enfrente mío con tan poca ropa que me genera cosas, mirá cómo me estoy poniendo”, le dijo el juez.

Entonces la medica se levantó para retirarse de la casa y el magistrado la tomó de la cintura, le giró el cuerpo y empezó a besarle la cara mientras la mujer se negaba. Sin aceptar las negativas el hombre la manoseó y la empujó para llevarla a su habitación. Tras un forcejeo en el que Olivera siguió desvistiéndola y tocándole diferentes parte del cuerpo, la mujer logró zafarse y escapó en su auto.

El sitio Infobae informó que la profesional pasó varios días en su casa bajo un estado de shock y a los dos días se dirigió al hospital Rossi para dejar constancia de las lesiones. Además sumó un chat de Whatsapp en las que el juez se jacta de haberla tratado de manera respetuosa.