Un colectivo de la línea 20 de la empresa Ersa que circulaba por Chacabuco, intentó doblar hacia el bulevar Illia, y embistió sobre la senda peatonal a una mujer de 68 años que en ese momento se encontraba cruzando la calzada.

"Ella está en la ambulancia, no sé nada, recién llego. Yo hablé con el chofer, me pasó su número, me dice que no la vio. Él giraba, mi mamá cruzaba por senda peatonal ", contó el hijo de la mujer, Mariano Gómez, en declaraciones a Radio Mitre.

Radio Suquía on Twitter

"Según el chofer fue un golpe suave o leve pero mi mamá no se puede golpear, tiene un problema de sangre", explicó Gómez.

"Venía con pasajeros. No te puedo decir nada", indicó el chofer que conducía el colectivo. El servicio de emergencias 107 llegó al lugar y asistió a la víctima que fue trasladada a un centro médico.

Video de Alejandro Pozo. Radio Suquía