Vecinos de barrio Colinas del Cerro no tienen respiro con los robos en sus domicilios: se contabilizan ocho en una misma cuadra en el último año y medio.

Jorge, la última víctima, se encontró con su casa, ubicada en Molina Navarrete al 1300, casi Cortejarena, revuelta el pasado domingo.

En diálogo con un móvil de radio Universidad, el hombre contó que salió a la casa de su hijo y cuando regresó se dio con el triste panorama: "Entraron, me desvalijaron, me dieron vuelta la casa. No tenía cosas de valor, sólo el televisor. Pero hicieron mucho daño, rompieron todo", dijo.

"Es el octavo robo en la cuadra en el último año y medio. Sentimos que estamos en una zona liberada", señaló.

Informe Jorge Vasalo