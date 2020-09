Indignación y malestar provocó el accionar de un delincuente que, a bordo de una motocicleta y simulando ser un delivery, le arrebató el celular a un joven en pleno .

El episodio ocurrió pasada la hora 14 de este martes, en la puerta de un “maxi kiosco” que funciona en el lugar, al 720 de Vélez Sarsfield. Un empleado del local había salido y reposaba al lado de una de las mesas que el local dispone en la vereda y ocurrió el hecho.

Un delincuente que venía circulando por la vereda y en una maniobra con habilidad (delictiva) aborda el celular que el joven tenía en una de sus manos y se lo llevó a toda velocidad. Como se puede apreciar en el video, el hecho ocurrió en fracción de segundos.

David, dueño de ese y otros tres locales ubicados en barrios Güemes y Nueva Córdoba expresó a cba24n.com.ar: “Esto pasa todos los días. Es un pibe que roba en la zona. Lo conocemos. Siempre son los mismos”.

El hombre lamentó la inseguridad en la zona y afirmó que estos episodios se repiten con constancia sin una adecuada respuesta policial.

Le arrebataron el celular en barrio Güemes

“En mis locales, en lo que va del año, ya sufrí seis robos. Tres denuncié, y otros no. Es que es una pérdida de tiempo y ahora encima me tengo que ir a Villa el Libertador porque en la Comisaría Décima no nos toman las denuncias”, se expresó molesto.

David manifestó que las denuncias “suelen ser una pérdida de tiempo”, mientras que sobre lo ocurrido hoy dijo: “Es un empleado de mi local que salió a fumar, quería despejar la cabeza y ahí está. No podés bajar la guardia. Te relajás y te roban”.

El delincuente se conducía en moto, con una mochila que pareciera de “Rappi” y que quedó registrado en las cámaras de seguridad, por lo que disponen de la patente del rodado para la eventual denuncia.