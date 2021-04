Una carnicería ubicada en Miguel Cané y José Martí, en barrio Los Gigantes, fue brutalmente asaltada. Se trata de una zona donde la inseguridad es moneda corriente, según los vecinos.

"Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos a decir 'bueno, estamos vivos, no pasó nada'", expresó Jael, la propietaria del comercio.

De acuerdo al relato de la mujer, los delincuentes entraron a la carnicería armados y con barbijo. "Querían llevarse la recaudación", indicó la damnificada en diálogo con Cadena 3.

"Había tres personas trabajando cuando entraron y les pidieron la llave de la camioneta. Se llevaron además balanzas y carne", relató. "Es tremendo vivir con esta inseguridad, es un barrio muy golpeado por la violencia", manifestó la mujer.

Según su relato, los asaltantes "estaban muy nerviosos". Nos apuntaban, me decía 'dame celulares, plata, llaves de la camioneta'. No sabíamos si por los nervios nos iba a gatillar", contó Jael. "Hay que dar gracias que uno puede contar esto y esto no debería ser así", sostuvo.

Los delincuentes se llevaron un botín de $ 30 mil, balanzas, carne del local y una camioneta Amarok 0 km, que había sido comprada dos semanas atrás.