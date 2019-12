Un polémico debate se ha desatado en las redes sociales tras la viralización de un video que muestra a un hombre balanceándose sobre una hamaca y no queda claro en qué dirección está mirando realmente.

En las imágenes, publicadas el fin de semana pasado en la plataforma TikTok y después en Twitter por Eric Tupper (@ectupper), se puede ver a la distancia a un hombre columpiándose. La publicación insta a ayudar a entender si el sujeto está mirando hacia la cámara o hacia el edificio.

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing? pic.twitter.com/hG4DY9rg0v — T U P P E R (@ectupper) December 22, 2019

Aunque en un primer momento parece ser obvia una de las dos opciones, después de observar unos segundos la otra alternativa también se torna posible.

"Nunca he estado más confundido en mi vida", escribió un usuario, mientras que otros comentaron recurriendo a explicaciones científicas.

I’ve never been more confused in my life pic.twitter.com/xRP8msZxWb — Ana (@esnycuddles) December 22, 2019

Quit using big words to sound smart. They’re in dark colors so we don’t see shadows. He goes behind the bars while going back pic.twitter.com/qd8P00IaQg — RadicalJack-ical (@YTGoodEnough) December 23, 2019

Algunos internautas intentaron ayudar a verlo en los dos lados. "Es sólo cuestión de la dirección en la que se lo vea balancearse", afirman en los comentarios.

Según Eric, las imágenes fueron capturadas en la localidad de Anchorage, Alaska (Estados Unidos), cuando él junto a unos amigos notaron que esa persona se balanceaba en un columpio. "Nos dimos cuenta de que algunos lo vieron frente a nosotros y otros lo vieron de espaldas. Entonces, tomé algunos videos tratando de probar en qué dirección se enfrentaba", dijo Tupper en diálogo con el portal BuzzFeed.

El video alcanzó las 1.7 millones de reproducciones en Twitter. Además obtuvo más de 17 mil 'Me gusta' y miles de comentarios.

Fuente: RT