En medio de la pandemia por el coronavirus, el argentino Claudio Gordillo creó la canción "Déjame que me lave".

El profesor de música y humorista da recomendaciones para prevenir el virus utilizando los acordes de la chacarera "Déjame que me vaya" de Roberto Ternán y "Cuti" Carabajal.

Hace unos días, compartió el video en sus redes sociales sumando miles de reproducciones. El clip fue compartido por varios usuarios y también difundido vía WhatsApp.

La letra:

”Aunque me duele el alma,

si se me cierra el pecho

debo tomar distancia y ya no dar más besos.

A donde iré sin Porta,

que no haya mucha gente,

debo tapar mi boca y toser acá en el pliegue.

Lavarse bien las manos,

es la mejor vacuna

en esto no hay engaño,

la forma más segura.

Siempre hay que usar alcohol

llevarlo en la cartera,

déjame que las lave,

las veces que yo quiera

Aunque me duele el alma,

tengo que prevenirme,

no quiero estar mañana

en cuarentena y triste.

Y para completarnos,

también tenemos al dengue.

Hay que vaciar cacharros,

ponerse repelente.

No hay que ponerse locos,

no hay que olvidar detalles,

no hay que andar paranoicos,

tan sólo hay que cuidarse.

Siempre hay que usar jabón,

llevarlo en la cartera

déjame que me lave,

las veces que yo quiera.

Déjame que me lave,

y que las pestes mueran".