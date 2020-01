Este martes el compositor y cantante británico Tom Rosenthal compartió a través de su cuenta de Twitter (@tomrosenthal), una dulce canción que ayudó a escribir a su hija de tres años, llamada Fenn.

La publicación alcanzó las 5.4 millones de reproducciones, obtuvo más de 66 mil 'RT' y 250 mil 'Me gusta'. Y además, el tema ya se encuentra disponible en la aplicación de música Spotify.

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP