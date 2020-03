Tik Tok, la red social de videos cortos, trae nuevamente un desafío que se ha vuelto viral, debido a que empezaron a unirse los famosos.

"Flip the Switch", consiste en grabarse bailando la canción Nonstop de Drake, junto a una persona del sexo opuesto y luego de unos segundos, intercambiar papeles, con ropa incluída.

Además de compartirse en Tik Tok, los videos de las parejas cumpliendo la consigna, circulan también en Twitter e Instagram.

Una de las primeras en realizarlo fueron Kate Mc Kinnon, una de las estrellas del 'show', y la ahora excandidata demócrata a las elecciones primarias de Estados Unidos, Elizabeth Warren.

También se sumaron la cantante Camila Cabello y el coreógrafo Calvit Jr.

Otra actriz y estrella de televisión estadounidense, Andrea Boehlke junto a Jeremy Parsons, copresentador del programa People New, participaron también del reto.

We had to 🤷🏼‍♀️ #FlipTheSwitchChallenge juggling edition with @JeremyParsonsTV pic.twitter.com/EPywBkZTTE