Los labios ondulados conocidos como "Devil lips" (labios de diablo) o "Octopus lips" (labios de pulpo) es una de las tendencias de belleza que se ha vuelto viral en los últimos días.

Imagen de la nueva tendencia de retoque labial (Instagram)

En Instagram se pueden encontrar fácilmente imágenes de esta nueva técnica que se ha puesto de moda en Rusia y que ya ha generado diferentes opiniones entre los expertos.

La cosmetóloga Alexandra Gont ha sido la responsable de poner de moda este retoque con el que se consigue modificar la forma de los labios gracias al ácido hialurónico. La profesional afirmó que el procedimiento es “completamente seguro”, mientras que otros profesionales han asegurado que el resultado es “antinatural”.

Al ingresar en la opción de búsqueda de Instagram las etiquetas #devillips ó #octopuslips se puede observar la cantidad de imágenes de las personas que lucen sus labios deformados en los bordes.

Ante la repercursión de la técnica, algunos médicos estéticos han alertado de que pinchar ácido hialurónico en los bordes del labio para modificar su forma puede ser peligroso. “El relleno inyectado de manera inapropiada podría afectar los vasos sanguíneos, causando coágulos y provocando la necrosis del tejido”, ha apuntado una esteticista londinense citada por el diario español La Vanguardia.

Según una investigación que realizó Daily Mail, el retoque ya se ha pedido en más de una clínica estética en Londres. El periódico ha recogido diferentes opiniones de expertos que apuntan que los ‘labios del diablo’ podrían ser producto del photoshop, una teoría que también es compartida por varios usuarios de la red social. De hecho, muchos han manifestado que estos labios también se podrían dibujar con un perfilador de labios.

¿Es realmente necesario hacerse este retoque?

Tigrán Alexanián, médico especializado en cirugía estética con más de dos décadas de experiencia, aseguró al medio ruso Sputnik que, aunque muchas clínicas ofrecen publicidad engañosa en las redes sociales con imágenes retocadas por ordenador, la técnica "es posible hacerla, pero, ¿es esto necesario? Esta es la cuestión".

"Las personas ya no saben cómo destacarse de los demás y se ponen a hacer esas cosas para acaparar la atención", indicó.

En cuanto a los riesgos, el cirujano advierte que que el procedimiento "no es tan reversible" como prometen muchos esteticistas. Explica que a pesar de que es posible disolver el ácido hialurónico, siempre quedarán secuelas, aunque sean pequeñas.

"No es completamente reversible. Me gustaría advertir a las personas que piensan hacérselo de que no siempre es posible volver al 100%. La gente que se hace estas cosas, se arrepiente y quiere volver a su forma anterior, pero ya no será como era antes", aseguró.