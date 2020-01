Desde el primer día del 2020 no deja de compartirse en las diversas redes sociales y vía WhatsApp un video de una entrevista de un reportero de Crónica TV a un hombre que le había dado positivo el control de alcoholemia.

"Estoy tan perdido, que no me acuerdo que tomé"; "Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos... Todo esto hace 2 noches"; "Tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas" y "Tengo drogas, pan y champagne", fueron las frases que el conductor dijo durante el reportaje, las cuales no pasaron desapercibidas. De hecho, hicieron que el video se convirtiera en el mejor viral del año, según la mayoría de los usuarios de las redes sociales.

primer día del 2020 y ya tenemos el mejor video del año pic.twitter.com/Qc2L3pIh8g — Palito (@_xmilianx) January 1, 2020

Ante la repercursión del reportaje, el conductor, llamado Flavio, habló con el medio Infobae y contó lo que verdaderamente ocurrió esa tarde.

"Esa mañana venía de enterrar a mi tío, que era como un padre para mí, en el cementario de Lanús", explicó Flavio -a quien le secuestraron el auto por manejar con 1.40 gramos de alcohol en sangre-. "Alrededor del mediodía tomé dos o tres copas de champagne para brindar, esa es la realidad. Acababa de dejar a mis hijos en lo de su madre, y después de que me dicen que me secuestran el auto por alcohol en sangre me hicieron otro test de drogas. Tenía que tener una pipeta en la boca como cinco minutos y después otros diez para esperar el resultado. No maltraté a nadie ni negué nada, solo venía de hacer las compras para pasar fin de año con mi hijo", indicó.

El resultado del test de drogas fue negativo. Flavio sólo había tomado alcohol y según su relato, en ese momento el periodista de Crónica se acercó para entrevistarlo y él le dijo que prefería que no. "El tipo me sacó en vivo igual y la verdad que le dije cualquier cosa y fui irónico porque estaba mal y me sacó a pesar de mi negativa", argumentó.

"Le tomé el pelo en todo momento pero a la gente de tránsito nunca les falté el respeto ni les cuestioné su trabajo, solo lo hice con el notero", explicó.

