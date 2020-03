El coronavirus llegó a Córdoba y el énfasis por parte del Estado en la prevención sigue latente. Además de los consejos para cuidarnos, también es importante estar atento a otra superficies con las que estamos en contacto, como el celular.

El teléfono móvil es uno de los dispositivos con los que más estamos en contacto, incluso cerca de nuestro rostro. Por esto, es importante limpiarlo y desinfectarlo con frecuencia. Según científicos, los smartphones albergan gran número de bacterias como el estreptococo y la E. Coli.

Cuando nos lavamos las manos a volver de la calle, quitamos los gérmenes de nuestro cuerpo, pero no del teléfono. Al volver a entrar en contacto con ellos, las medidas de precaución con las manos pierden sentido.

Para limpiarlo

Lo ideal es que limpiemos nuestro celular entre 2 o 3 veces por día. Por la mañana, por la tarde y a la noche, antes de ir a dormir. Muchos teléfonos no suelen ser resistentes al agua por lo que se recomienda usar una franela con 60% agua y 40% alcohol.

De esa forma, no es necesario adquirir un desinfectante especial. Al pasar el trapo, hay que tener cuidado de no empapar el dispositivo. No debe ingresar líquido dentro.