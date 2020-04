Circula en redes sociales y WhatsApp una afirmación de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) (que fue replicada por sitios como La Izquierda Diario -que cambió su título por otro que es insostenible-, el Tribuno de Salta, Big Bang News y ANRed) donde se indica que la Argentina “tiene la tasa más alta de personal de salud infectado con coronavirus a nivel mundial”. Otros medios, como Clarín, El Destape y MDZ Online, publicaron notas señalando que el país se encuentra entre las naciones con mayor tasa de médicos contagiados.

La afirmación que señala que la Argentina está primera a nivel global en contagios de personal sanitario es falsa. Surge de un cálculo mal realizado por la Fesprosa al comparar a España con la Argentina en días diferentes. La desinformación ya tiene más de 21 mil compartidos en Facebook (ver acá, acá, acá, acá y acá), según se pudo verificar con la herramienta CrowdTangle -que permite medir la viralización en esa red social-. También se compartió en Twitter (ver acá) y llegó varias veces al número de WhatsApp de Chequeado para ser verificada.

Por otro lado, aquellos títulos que sostienen que el país se encuentra entre las naciones con mayor porcentaje de infectados son insostenibles (que suman 20 mil compartidos en Facebook, ver acá, acá y acá): no existe ningún registro a nivel mundial que dé cuenta de la cantidad de profesionales de la salud infectados en relación al resto de la población infectada.

Por qué la Argentina no es primera a nivel mundial

Los datos en los que se basa la pieza que originó la desinformación son de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), fue publicada el 17 de abril de 2020 y utiliza como fuente sólo para el dato de nuestro país las cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Según el informe de esa cartera correspondiente a ese día, los profesionales de la salud infectados con coronavirus en la Argentina representaban el 14% del total de infectados.

El mismo texto de la Fesprosa sostiene que “la cifra que hoy reconoció el Ministerio de Salud es la más alta del mundo, superando a la de España”, pero no cita ninguna fuente al referirse al país europeo. Y, de acuerdo con el informe científico-técnico publicado por el Ministerio de Sanidad de España el 17 de abril de 2020 (el día de publicación de la nota de la Fesprosa), en el país europeo “el 18,5% de los casos notificados al Sistema Nacional de Vigilancia (SiViES) eran trabajadores sanitarios”. Por lo tanto, España se ubicaba por encima de la Argentina cuando Fesprosa afirmó lo contrario.

El número del personal sanitario infectado es dinámico, ya que se trata de un porcentaje en el que el denominador, que son los casos confirmados totales de coronavirus en el país, varía cuando los casos sospechosos se convierten en confirmados cada día.

Ante la consulta del medio Chequeado, desde el Ministerio de Salud argentino se limitaron a informar que este porcentaje llegaba al 15,1% el 19 de abril último y que ese era el último dato oficial que difundirían. En España, según los datos oficiales actualizados al 20 de abril, la proporción de profesionales de la salud infectados alcanza el 15,5%.

La comparación errónea que generó la desinformación

Ante la consulta de este medio sobre la comparación errónea entre España y la Argentina, el secretario general de la Fesprosa, Jorge Jabkowski, dijo: “Los datos no son falsos sino imprecisos, porque comparamos el dato de un día con el dato de la semana anterior”. Chequeado contactó a La Izquierda Diario, El Tribuno de Salta y Big Bang News, desde donde señalaron que la fuente de sus notas fue la Fesprosa.

El dato con el que comparó Fesprosa a la Argentina con España era del 23 de marzo último en el segundo caso (ver acá y acá), cuando el 13,6% de los infectados era parte del personal de salud, mientras que en la Argentina, en cambio, el dato era del 17 de abril último (14%).

No existe ningún promedio a nivel mundial

Por otro lado, otros medios, como Clarín, El Destape y Uno Entre Ríos, publicaron notas señalando que el país se encuentra entre las naciones con mayor tasa de médicos contagiados.

Sin embargo, Chequeado pudo comprobar que, hasta el momento, no se publica ningún registro a nivel mundial sobre profesionales de la salud contagiados en relación al resto de la población infectada, según señaló la OMS y comprobó este medio al consultar a miembros de la Red Internacional de Fact Checkers (IFCN, por sus siglas en inglés) y Latam Chequea. Por lo tanto, no se puede afirmar que la Argentina sea el que tiene el mayor porcentaje a nivel global ni que se encuentre “entre los países con mayor tasa de médicos contagiados”.

Además, no todos los países publican estas estadísticas. En Francia, los datos no están siendo entregados por el Ministerio de Salud (ver acá). El mismo día que España daba a conocer el informe que la Fesprosa utilizó erróneamente (el 17 de abril), el diario Le Monde publicaba: “Conocer el número de trabajadores de la salud, enfermos o muertos de la COVID-19 en Francia es un verdadero obstáculo”. En la misma nota explicaban que, ante la consulta a las diversas agencias regionales de salud, la respuesta es que no tienen la información por “una cuestión de confidencialidad médica”.

Ante la consulta de Chequeado, los medios que publicaron que el país se encontraba por encima de un 10% mundial (algunos hablan de un promedio y otros, no) citaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La confusión surge por un tuit de la OMS del 11 de abril, donde se incluyó una cita de su director, Tedros Ghebreyesus, que señala: “Estamos particularmente preocupados por un gran número de infecciones informadas entre #trabajadoresdelasalud. En algunos países hay reportes que llegan al 10% de los trabajadores de la salud que están infectados. Esto es una tendencia alarmante”.

Sin embargo, ni en este tuit ni en otros canales de difusión de la OMS se habla de ningún promedio ni de ninguna cifra que sea representativa a nivel mundial. El informe del mismo día que publicó la OMS advierte: “Hasta el 8 de abril de 2020, 22.073 casos de COVID-19 entre trabajadores sanitarios de 52 países habían sido reportados a la OMS. Sin embargo, en la actualidad, no existe un informe sistemático de las infecciones por COVID-19 de trabajadores de la salud a la OMS”.

*Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. Por Chequeado.