Telecom Argentina fue víctima de ransomware desde este sábado al mediodía aproximadamente. Los hackers solicitaron un rescate de 7.5 millones de dólares en la criptomoneda Monero (XMR). Sin embargo, Telecom aclaró que lograron detener el ataque sin tener que pagar el rescate.

El ransomware es un programa dañino que bloquea el acceso a los datos de una computadora o sistema, en este caso, la página web de Telecom. Estos programas son diseñados para chantajear a los dueños de las computadoras a cambio de criptomonedas, lo cual evita que haya alguna trazabilidad en las transacciones.

Desde redes sociales, se viralizó la noticia y los call centers de Telecom tuvieron que suspender las operaciones por varias horas. Varios trabajadores confirmaron en redes sociales que les pidieron por varias horas no utilizar las plataformas de trabajo de la compañía.

La empresa anunció oficialmente: "Telecom informa que logró contener un intento de ciberataque, de dispersión global, en sus plataformas. No se vieron afectados servicios críticos de la empresa Cabe destacar además que ningún cliente de la empresa se vio afectado por esta situación, como así tampoco las bases de datos de la compañía. Las gestiones de atención al cliente, suspendidas preventivamente serán restablecidas en forma paulatina".

“Argentina's major telephone company, Telecom, just got hacked. Hackers requesting a ransom of $7.5 million in Monero. $XMR”— Alex Krüger on Twitter Link Alex Krüger on Twitter

Recomendaciones para evitar el ransomware

Los ataques de ransomware se inician mediante la instalación de algún programa en la computadora. Para evitar estos problemas, expertos recomiendan:

- NO abrir mails que contengan archivos adjuntos sospechosos.

- NO abrir mails de destinatarios desconocidos.

- No abrir ni ejecutar archivos desconocidos.

- En caso de que el puesto de trabajo o su notebook tenga actividad inusual, apagarla y solicitar asistencia.