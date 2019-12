Para algunos alumnos que se llevan materias, uno de los momentos más díficiles es comunicárselo a los padres. Por ese motivo, un joven decidió contarles a través de un video muy original que se llevó cuatro materias a febrero.

"En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina", es la primera frase del video que, de manera introductoria, da información sobre tres problemáticas en los adolescentes: el consumo de alcohol, de drogas y la delincuencia.

CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora... 🤣 pic.twitter.com/uXgnKYbGGY — Anto Paletta ✰╮ (@AntoBP97) December 15, 2019

El creador del video es Jeremías Paletta, un rosarino de 17 años que, en caso de rendir bien, pasará a quinto año de la secundaria. "Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaran. Ellos ya me venían amenazando durante todo el año diciéndome 'más te valga no llevarte ninguna'. Asique intenté hacerlo de una forma cómica, para que llevarme cuatro a febrero no parezca la gran cosa en comparación con otras cosas", relató el joven en diálogo con el medio Infobae.

Para pasar de año, Jeremías deberá aprobar Historia e Inglés en diciembre, y Economía, Administración, Matemática y Sistema de Información Contable (SIC) en febrero.

El joven contó que el video "no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír" a sus padres, pero si lo logró divertir a su hermana Antonella, quien no dudó en publicarlo en su cuenta de Twitter (@AntoBP97).

El simpático video se viralizó rápidamente, debido a que en menos de 48 horas superó el millón de reproducciones y obtuvo 137 mil 'me gusta'. Además de miles de comentarios de los usuarios que también se rieron y felicitaron a Jeremías por la original idea.