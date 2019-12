Se trata de consejos, que publica el sitio UnoCero, que los usuarios deberían seguir una vez que estrenas un nuevo teléfono.

1- Activar las copias de seguridad automáticas

Aunque esta opción suele venir por defecto en muchos teléfonos, nunca está demás verificar si se están haciendo las copias de seguridad automáticas en tu dispositivo, de esta forma cuando cambies de equipo o restaures a la configuración de fábrica podrás tener fácil y rápido tus datos y aplicaciones de tu teléfono anterior.

Para activar la copia de seguridad tenemos que hacer ir a los Ajustes > sistema > copia de seguridad > activar copia automática en Google Drive.

2- Habilitar la seguridad biométrica

Es para prevenir el hackeo de tu teléfono si te lo roban o lo perdes. Por ello, es importante activar la seguridad biométrica del equipo.

Actualmente muchos teléfonos Android tienen sistemas de reconocimiento facial o de huellas dactilares.

También debes activar un PIN o contraseña que se te pedirá cada vez que enciendas el equipo.

Ir a los ajustes > seguridad > PIN (huella dactilar, reconocimiento facial, etc).

3- Bloqueo de tarjeta SIM

Otro punto que muchos usuarios pasan por alto es el bloqueo de la tarjeta SIM, mismo que te va a servir para que en caso de que alguien quite la SIM de tu teléfono no pueda acceder a ella, por lo que no podrán ver tu información ni tampoco usarla para llamadas y SMS.

Con el bloqueo de tarjeta SIM activado se te solicita un PIN cada vez que enciendes el teléfono o insertas la tarjeta SIM en un nuevo equipo, de ahí que sea altamente recomendable activarlo.

Ir a los ajustes > seguridad > bloqueo de tarjeta SIM > activar > establecer PIN de 4 dígitos.

4- Descargar aplicaciones de rastreo

Como consejo de seguridad y privacidad se recomienda descargar la aplicación Encontrar mi dispositivo que permite localizar, bloquear o formatear tu teléfono a distancia en caso de que lo pierdas o te lo roben.