La Olimpíada informática es un certamen en el que niñas, niños y jóvenes de la provincia de Córdoba resuelven retos y problemas de forma creativa, a fin de que desarrollen sus propias habilidades y destrezas tecnológicas en las herramientas ofimáticas y programación. Es una oportunidad para la adquisición de competencias tan importantes como: el trabajo en equipo, la autodisciplina y la autonomía. En Córdoba, está organizada por la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias.

Esta actividad pretende potenciar el desarrollo de saberes científicos y tecnológicos e integran en su propuesta, con sentido estratégico, el “saber hacer” mediante situaciones en las que los participantes comparten y socializan sus conocimientos. Además identifica a los jóvenes que demuestran mayores aptitudes en este campo para orientarlos y apoyarlos en su futura formación.

Emanuel Nicolás Herrador, de 17 años, es estudiante de séptimo año del Colegio Nacional de Monserrat Córdoba y apasionado por la matemática desde su inicio de cursado en el secundario. En el año 2019 descubrió la programación y desde ese momento decidió competir en las Olimpíadas.

El joven cordobés obtuvo el tercer puesto (medalla de bronce), el pasado 2 de diciembre, en la instancia Nacional de Programación, organizada por la Olimpiada Informática Argentina (OIA), que por motivos del contexto de crisis sanitaria debió realizarse virtualmente.

Dentro del Nivel 3, en el que participó Emanuel, participaron 25 estudiantes representando a las provincias de Jujuy, Santa Fe, Buenos Aires y CABA, Córdoba, Mendoza y Chaco.

Además del podio, hubo festejo doble. Este puesto lo calificó para participar de la CIIC (Competencia Iberoamericana de Informática y Computación) y de la instancia de Selección 2021 del que surgirán los representantes que conformarán el Equipo Olímpico Nacional que representará a la Argentina en la 33° International Olympiad in Informatics (IOI 2021).

Es el Comité Olímpico Nacional, el encargado de entrenar al grupo de jóvenes que obtienen las mejores calificaciones en la Olimpiada Nacional, y que pasa a ser el Equipo Olímpico Nacional.

Además de su labor y dedicación en el campo de la programación, el entrenamiento del joven en este trayecto, estuvo acompañado y guiado por el equipo técnico del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt) a cargo de la profesora Soledad Gatto, quien coordinó con la UTN, FAMAF y Globant distintas instancias de entrenamiento.

Otro dato a rescatar es que desde el año 2003, en la provincia de Córdoba ningún participante había logrado los niveles de exigencia solicitados para participar en la CIIC y del Selectivo para formar parte del Equipo Olímpico Nacional.

En diálogo con la redacción de cba24n.com.ar, Emanuel Herrador, brindó una entrevista en la que expresó sus experiencias y sensaciones acerca del reconocimiento, su accidentado día al competir y lo que aprendió en este tiempo.

¿Cómo se te ocurrió o desde cuándo te empezó a apasionar esto de la programación?

"Desde primer año del secundario, participo en diversas olimpíadas y siempre me gustó encontrar y hacer cosas nuevas, descubrir "nuevos mundos". Fue así que el año pasado descubrí OIA buscando en Google olimpíadas de Argentina. La verdad es que cuando leí de qué se trataba, qué significaba y para qué servía la programación, me interesó un montón. Gracias a ello decidí inscribirme, por primera vez, en el 2019 a esta competencia".

¿Qué sentiste cuando te enteraste de la noticia?

"Primero no caía y después sentí una felicidad enorme porque el día de la competencia me paso de todo! ¡Fue realimente un caos!", enfatizó entre risas.

"Nosotros rendíamos el miércoles a las 9:00 y desde las 8:00 de la mañana se cortó la luz en mi barrio por la fuerte tormenta. Eso implicó que no pudiera ni prender la netbook de conectar igualdad porque tiene la batería fundida y necesita sí o sí estar conectada para que la pueda usar", continuó.

"Durante todo ese tiempo, hasta que me volvio la luz, estuve conectado desde el celular por Jitsi (plataforma de reunión), y con datos para comunicar a los coordinadores y supervisores todo lo que me sucedía. Como nos pasó a varios, prorrogaron el inicio hasta las 9:20 ¡pero la luz me volvió a las 10:00! Así que, con 40 minutos menos, pude lograr participar y rendir el nacional. Al final, mi supervisora logró que se extienda mi tiempo 10 minutos más por los inconvenientes".

"En resumen, fue tremendo el día! No lo podía creer cuando me enteré de la noticia", sentenció con felicidad.

¿A quiénes le dedicas esta distinción?

"A mi mamá y a mi hermana que siempre me apoyan y acompañan en cada una de mis ocurrencias. ¡Son lo más!", expresó Emanuel con orgullo.

Por último, ¿Qué esperas de cara a futuro?

"La verdad que esta pandemia me enseño a vivir el presente y disfrutar cada momento que tengo. Por lo que mi lema sería ¡carpe diem!".