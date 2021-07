La inseguridad informática ha aumentado en el último año de pandemia. Los estafadores aprovechaN el desconocimiento sobre la protección de la privacidad y datos en la Web.

En Córdoba, por ejemplo, aumentaron más del 250 % las denuncias por ciberdelitos. Desde el mes de enero hasta mayo, la cantidad de presentaciones formuladas por víctimas supera las 40 mensuales, con una curva aún en pleno ascenso y marcado crecimiento respecto del 2020.

El Gobierno Nacional brinda las siguientes recomendaciones para evitar estafas.

1. Actualizar los programas

Manter actualizado el sistema operativo, antivirus, firewall, dispositivos y programas que se conecten a internet. Muchos estafadores aprovechan vulnerabilidades en el software que las empresas desarrolladoras tratan de solucionar constantemente.

2. Contraseñas

Cambiar las contraseñas periódicamente y evitar relacionarlas con tu información personal. También es útil utilizar contraseñas largas que combinen letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

3. Datos

No brindar datos personales a consultas que se realicen telefónicamente o personalmente en trámites no iniciados por uno mismo. Si los datos son exigidos por una página web, es importante que verificar que correspondan a un sitio de navegación segura. Evitar enviar datos y hacer click en enlaces vía mail, sms, whatsapp, etc. no solicitados.

4. No repetir claves

Evitar usar la misma clave para diferentes cuentas. Eso reduce las posibilidades de que descubran las claves de protección.

5. Navegación segura

Verificar que las páginas Web sean de navegación segura, que el sitio sea el correcto y que, además, tengan “candado de seguridad” al inicio de la direccion (URL).

6. Programas

Cerrar la sesión de cualquier programa y dispositivo al terminar de usarlo.

7. Análisis

Realizar periódicamente un análisis completo con el antivirus de la computadora o teléfono.

8. Copia de seguridad

Hacer una copia de seguridad de toda la información que se tenga en los dispositivos o en la nube.

9. Autenticación

Configurá la opción de doble factor de autenticación en aquellos programas y servicios que lo permitan.

10. Conexión protegida

Estar conectado a una red segura para que tu navegación esté protegida. Tratar de no usar WIFI públicos o abiertos.