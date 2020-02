En el 2019, un joven estadounidense llamado Dakota falleció en un accidente automovilistico. En ese momento, sus padres, John y Stephanie Reid decidieron donar el corazón del adolescente de 16 años para salvar otra vida.

Tras un año de ese doloroso momento, John recibió un regalo del receptor del órgano: un oso de peluche que tiene grabado los latidos del corazón de Dakota.

"¡El caballero que recibió el corazón de Dakotas envió a John Allen Lee Reid a construir un oso con el latido de Dakotas!¡Gracias!", escribió Stephanie en Facebook junto al video del emotivo momento en que John abre el regalo. El video se viralizó rápidamente sumando miles de reproducciones en las redes sociales.

Last year, when John Reid lost his 16-year old son in a car crash, he decided to donate his organs, including his heart.



One year later, the recipient sent him a gift - a teddy bear with a recording of his son's heartbeat.



This is the moment he heard it for the first time.



