Circuló en redes sociales que el uso de una sustancia llamada Solución Milagrosa Mineral (MMS) puede curar la infección por el nuevo coronavirus. La MMS se vende en forma de kit de “clorito de sodio + ácido clorhídrico” y libera dióxido de cloro que, asegura su creador, es capaz de curar varias enfermedades, entre ellas el COVID-19.

¿Por qué es falso?

No sólo no hay evidencia científica de que este producto sea capaz de combatir o prevenir la infección del nuevo coronavirus, sino que además el uso de dióxido de cloro genera gran preocupación en las agencias de control de medicamentos de muchos países.

Tanto la FDA de Estados Unidos como la ANMAT, el organismo de control argentino, han publicado informes desaconsejando el consumo de este producto ya que puede producir intoxicaciones con dolor abdominal, náuseas o vómitos, entre otros síntomas.

El producto tampoco se encuentra registrado por la Dirección de Gestión de Información Técnica de la ANMAT por lo que no es apropiado su uso medicinal. Por lo tanto, NO se debe consumir este producto para tratar esta ni ninguna otra afección. Recomendamos siempre seguir las indicaciones de los médicos/as y no auto-medicarse.

Fuente: CONICET

*Con información de Confiar, la plataforma de Télam para enfrentar la información falsa sobre coronavirus.