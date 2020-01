Un usuario de Twitter llamado 'harrison' (@bench_worm) es el protagonista del clip que se ha convertido en uno de los fenómenos virales de la semana.

Como se puede ver en el video, de apenas dos segundos de duración, el joven aparece frente al espejo. “Me saco una foto de mí mismo cada día durante un día”, escribió junto a la imagen.

i took a picture of myself everyday for one day pic.twitter.com/pfZLyyVeaC