En el décimo día de vigencia del aislamiento social, obligatorio y preventivo dispuesto por el gobierno nacional (quien decidió prorrogarlo por dos semanas más), emprendedores cordobeses lanzaron una plataforma para que los usuarios puedan comprar productos de primera necesidad sin moverse de su casa.

Se denomina El Pistacho y cuenta con una variada gama de productos, que van desde lácteos y quesos hasta bebidas.

"Nosotros tenemos experiencia en comercio. Como emprendedores, tratamos de detectar oportunidades. Esto surgió ante la saturación de los servicios de compras on line. Para que te des una idea, hay fecha de entrega recién para el 10 de abril. O sea que si no salís de tu casa al supermercado no tendrías forma de hacer la compra. No puede ser que la única respuesta sea una demora de más de 10 días", explica Nicolás Herradas, socio del proyecto.

"Esa experiencia nos permite también conocer el desarrollo con los proveedores. Nosotros ya teníamos referencia de precios y stock, dónde comprar, las cantidades, etc. Teníamos aceitado todo eso, lo que nos facilitó la cuestión", añade.

En esta primera etapa el reparto se concentra en la ciudad de Córdoba. Los repartos han sido programados para los días martes y jueves, aunque el cliente puede solicitar la opción de entrega inmediata con un costo extra.

Los envíos son gratis para compras mayores a 3 mil pesos. Además, cuentan con la posibilidad de planes de pago con distintas tarjetas.