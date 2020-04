Reino Unido aseguraba que el 60% de los infectados superaría la enfermedad y así acabarían con el virus.

¿Por qué es falso?

La inmunidad colectiva explica la importancia de las vacunas. Imaginemos una población de 100 personas, en la que 99 están vacunadas contra un virus y una no. Esa persona, aunque no esté protegida individualmente, sí lo va a estar gracias a la inmunidad colectiva. Esto NO es lo que pasa en el caso del nuevo coronavirus, porque al ser un virus que nunca antes había circulado en los humanos, nadie tiene inmunidad previa. Todos y todas somos susceptibles de infectarnos, y aún no se conoce si las personas infectadas desarrollan inmunidad contra este virus. Permitir la circulación para generar inmunidad en la situación actual no es una opción sensata para combatir la pandemia.

Fuente: CONICET

*Con información de Confiar, la plataforma de Télam para enfrentar la información falsa sobre coronavirus.