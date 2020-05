Circula en Facebook una publicación que afirma que “si una persona recibe cinco vacunaciones de gripe a lo largo de su vida, el riesgo de padecer alzheimer aumenta un 600% debido al contenido de aluminio de la vacuna”. Esto es falso: no hay evidencia científica que respalde esto; además, el mito de que las vacunas son tóxicas ya fue desmentido en varias oportunidades por organismos nacionales e internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La publicación que difundió esta desinformación fue compartida 235 mil veces en Facebook y circula desde 2018. Además, recibió más de 8 mil reacciones y casi 5 mil comentarios.

Supuestamente, este mensaje que se hizo viral, fue dicho por Rima Laidow, mencionada como presidenta de la Natural Solutions Foundation, una organización que promueve “tratamientos médicos alternativos”. Sin embargo, como se explica acá, la efectividad de los tratamientos alternativos u homeopáticos no está comprobada y, según la evidencia disponible, sólo funcionan como placebo.

No, la vacuna antigripal no se relaciona con el alzheimer

Hasta el momento no hay evidencia científica que relacione la aplicación de la vacuna antigripal con el Alzheimer, una enfermedad que es un tipo de demencia que produce un deterioro en funciones cognitivas, como por ejemplo pérdida de la memoria.

Este año se adelantó la campaña nacional de vacunación contra la gripe. Según información del Ministerio de Salud de la Nación las vacunas antigripales de la campaña de este año no incluyen en sus ingredientes aluminio: ninguna de las dos vacunas que se colocan (una para adultos y otra para niños) posee ese ingrediente.

El medio Chequeado consultó a Patricia Cogram, doctora en Neurodesarrollo e integrante del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional (Conicet-Favaloro), para conocer más detalles sobre este tema. La especialista afirmó que “no hay relación directa entre el aluminio y el Alzheimer”.

Cogram también explicó que “hasta ahora no hay evidencia para afirmar que hay una relación entre algunos otros metales y el Alzheimer, ni tampoco está probado que exista algún tratamiento o droga que reduciendo la exposición a los metales se obtenga algún beneficio” en el tratamiento de esta enfermedad.

En esa misma línea, la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido, institución internacional que se especializa en esta enfermedad, señala que se han realizado muchas investigaciones sobre la relación del aluminio y la enfermedad de Alzheimer, pero que hasta el momento, ningún estudio o grupo de estudios ha podido confirmar que el aluminio esté involucrado en el desarrollo de la enfermedad.

Las vacunas no son tóxicas

El posteo viral que relaciona la vacuna con el Alzheimer utiliza como fuente, además de la frase de Rima Laidow, una nota de un sitio llamado Ojo Sabio que sugiere que las vacunas tienen mercurio y que eso causa enfermedades, algo que también es falso.

El mito que afirma que las vacunas son tóxicas porque poseen mercurio fue desmentido en varias oportunidades por Chequeado.

En relación a esta falsedad, la Fundación Huésped, organización que se especializa en temas de salud sexual y enfermedades prevenibles por vacunas, aclaró que algunas vacunas poseen tiomersal, un compuesto orgánico con mercurio que sirve como conservante, “indispensable para asegurar la potencia y la esterilidad de las vacunas”. También precisan que “las pruebas científicas indican que NO hay riesgo para la salud, NO se acumula en el organismo y NO es tóxico (sic)”.

En esta misma línea, la OMS considera que “que el tiomersal se debe seguir utilizando en las vacunas como conservante e inactivador” ya que “no hay pruebas de que el tiomersal suponga un riesgo para la salud humana” (más información en estas investigaciones de la OMS).

*Este chequeo es parte de la iniciativa Third Party Fact-checker de Facebook en la Argentina. Por Chequeado.