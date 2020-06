A través de una cuenta de Instagram, el jefe de enfermedades infecciosas del Ministerio de Salud de Suiza aseguró que los niños son portadores y se enferman de COVID-19, pero son incapaces de transmitir el virus. Bajo esta afirmación, recomienda que los menores de 10 años vuelvan a ver a sus abuelos. Este mensaje se replicó en sitios web, redes sociales y plataformas digitales de distintos países del mundo.

¿Por qué es falso?

Hoy en día se sabe que los niños pueden infectarse con el nuevo coronavirus, al igual que los adultos, pero en la gran mayoría de los casos pueden no presentar síntomas o tener síntomas leves. El riesgo de mortalidad asociado a COVID-19 es mucho menor en niños que en adultos. No hay estudios que comparen a niños y adultos en cuanto a la propagación del virus y, debido a que la mayoría de los niños son asintomáticos, muchas veces no se detecta que se infectaron, por lo que no se evalúa si contagiaron o no a alguien. En algunos de los pocos casos estudiados de niños con COVID-19 se estableció que podrían haber sido el caso inicial y haber contagiado a miembros de su familia. Por esto, con las evidencias disponibles, no se descarta que los niños puedan contagiar.

Fuente: CONICET.

*Con información de Confiar, la plataforma de Télam para enfrentar la información falsa sobre coronavirus.